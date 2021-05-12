12 мая Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, народные депутаты Наталья Королевская, Валерий Гнатенко и Юлий Иоффе побывали с рабочей поездкой на Донетчине. В Светлодарске была открыта общественная приемная Юрия Бойко, где прошла встреча с жителями города. На встречу с Юрием Бойко приехали и жители соседнего поселка Новолуганское.

Среди основных проблем – сложности с медобслуживанием, высокие тарифы, помощь одиноким и пожилым людям, трудности с пересечением КПВВ.

"Решение открывать приемные народных депутатов от ОП-ЗЖ в населенных пунктах на линии разграничения – очень правильное. Сейчас всем людям в Украине живется тяжело, но жителям этих регионов – особенно трудно. Поэтому очень важно встречаться с людьми, выслушивать их, знать о проблемах, чтобы помочь с решением. Этим как раз и займутся наши депутаты, которые здесь живут и работают", – отметил Юрий Бойко.

Вопросы, адресованные Сопредседателю партии сегодня, касались и возможности проведения выборов на подконтрольной территории Донбасса, ранее отмененные ЦИК.

"Апелляционный суд по нашему иску отменил Постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в отдельных населенных пунктах Луганской и Донецкой областей. Это было нарушение Конституции. Все это время мы вели борьбу для возвращения конституционных прав жителям Донбасса. Теперь ОП-ЗЖ будет добиваться, чтобы решение суда было выполнено и уже в ближайшее время были назначены выборы в 18 ОТГ. Право людей избирать и быть избранными должно быть восстановлено", – подчеркнул политик.

Но главное, о чем просили парламентариев на всех встречах, – это добиться скорейшего мира. Жители Донбасса хотят мира, хотят, чтобы перестали гибнуть люди, чтобы вернулась нормальная жизнь.

Общественная приемная народного депутата Юрия Бойко открыта по адресу: г. Светлодарск, пр-т. Победы, 87.