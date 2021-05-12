Во время допроса злоумышленник не назвал причину содеянного/ фото: Информатор

В Днепре в одной из квартир жилого дома забаррикадировался мужчина и угрожал совершить взрыв. Происшествие случилось на проспекте Героев.

На месте прошла спецоперация, в ходе которой отряд полицейского спецназа КОРД провел штурм жилища, владелицей которого оказалась сожительница "террориста", которая вышла отвести ребенка в детский сад.

По предварительной информации, мужчина пришел к своей сожительнице. Когда женщина ушла отводить ребенка в детский сад, он забаррикадировался в квартире и стал угрожать.

Отмечается, что во время допроса злоумышленник так и не назвал причину содеянного. Когда нарушителя выводили из подъезда, у него выпал предмет, похожий на гранату.

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Кроме того, в Киеве мужчина на автозаправке на проспекте Лобановского пытался уговорить продавщицу продать ему алкоголь при помощи гранаты. Женщина не продала мужчине алкоголь, так как его продажа после 23:00 запрещена.

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