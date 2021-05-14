В п'ятницю, 14 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, депутат від партії "Слуга народу" Денис Монастирський розповів про легалізацію зброї в Україні.

Не можна змішувати конкретні приклади і питання легалізації зброї, але будь-які випадки: і вибухи складів, і події в Івано-Франківську, і постріли в Казані, вони впливають на суспільну свідомість і загострюють несприйняття питання щодо легалізації короткоствольної вогнепальної зброї. Це факт.

"Те голосування, яке відбулося, це два законопроєкти. Один був радикальним, який передбачав, що потрібно надати можливість вільного придбання і носіння зброї. Одне та основне питання - чи буде легалізовано продаж і дозвіл на носіння пістолетів, чи ні", - сказав він.

Більшість депутатів висловились: "ми боїмося, що побачимо людину зі зброєю в магазині, на вулиці, в авто, це однозначно не час під час війни". Це реакція на законопроєкт. Були великі дискусії. На табло ми побачили голосування не за закон про зброю, а за легалізацію пістолетів. 88 голосів "за" - це переконлива позиція, що в жодному разі найближчими роками мова про легалізацію вогнепальної зброї на законодавчому рівні в Україні не йде.

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