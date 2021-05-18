Авто разорвало на две части: в жутком ДТП в России скончались 5 человек [ Редактировать ]
Во вторник утром, 18 мая, в России, на 633 километре трассы Р255 "Сибирь", произошло страшное ДТП, погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
"Honda Civic Ferio", двигаясь со стороны Ачинска в сторону Боготола, на полном ходу влетела в фургон ГАЗ-2747. В результате ДТП погибли пятеро мужчин - водитель и пассажиры иномарки. Удар был такой силы, что грузовик разорвало на две части", - сказано в сообщении.
По факту ДТП в Ачинском районе главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса России - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
В настоящее время на месте происшествия работает начальник УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, а также следственно-оперативная группа краевого главка.
Назначенопроведение судебно-медицинской, трассологической и автотехнической экспертиз.
Место трагедии / Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
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