Во вторник утром, 18 мая, в России, на 633 километре трассы Р255 "Сибирь", произошло страшное ДТП, погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

"Honda Civic Ferio", двигаясь со стороны Ачинска в сторону Боготола, на полном ходу влетела в фургон ГАЗ-2747. В результате ДТП погибли пятеро мужчин - водитель и пассажиры иномарки. Удар был такой силы, что грузовик разорвало на две части", - сказано в сообщении.

По факту ДТП в Ачинском районе главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса России - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

В настоящее время на месте происшествия работает начальник УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, а также следственно-оперативная группа краевого главка.

Назначенопроведение судебно-медицинской, трассологической и автотехнической экспертиз.

Место трагедии / Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

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