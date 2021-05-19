Вдоль западного побережья Индостана (Индия) пронесся ураган "Тауктае", который принес с собой мощные ливни и ветер скоростью 155-165 км/час и порывами до 190 км/час.

В среду, 19 мая, он подошел к штату Гуджарат и начал наступать на сушу, постепенно снижая интенсивность. Об этом сообщает CNN.

Из-за сильного ветра повреждены 16 тысяч домов, попадали более 40 тысяч деревьев. Около шести тысяч сел остались без света.

Кроме того, в результате урагана в Индии погибли минимум 40 человек. Так, по меньшей мере 13 человек погибли в штате Гуджарат, 17 - в штате Махараштра.

В Махараштре предварительная оценка выявила частичные повреждения более 11 тысяч домов. Разрушения обнаружены и в штатах Карнатака и Гоа.

Ранее сообщалось, что ураган в Китае развернул пассажирский самолет и срывал крыши с домов.

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