На юге Греции в 90 километрах от столицы Афин из-за масштабных лесных пожаров прошла эвакуация 6 населенных пунктов. Огонь зверствует в Корнифском регионе.

В связи с приближающимся огнем также было принято решение вывезти около 300 монахов из двух монастырей в горах Геранея. Известно, что на борьбу с пожарами бросили огромное количество грузовиков, а также 21 единица авиации.

Отмечается, что пожары возникли в среду вечером на небольшом приморском курорте на полуострове Пелопоннес. При этом в настоящее время остается неизвестным, есть ли пострадавшие или погибшие.

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Кроме того, вокруг австралийского города Перт начали бушевать сильные лесные пожары. В настоящее время успело дотла выгореть более 9 тысяч гектаров лесных насаждений, что стало наибольшим показателем за три года. С различными травмами были госпитализированы 6 работников спасательных служб.

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