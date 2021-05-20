В среду, 19 мая 2021 года, Алексею Волкову сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства в Соломенском районе города Киева 13 апреля 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

22 сентября 2020 года полиция задержала 46-летнего киевлянина, который приехал в дачный дом в селе Нижняя Дубечня вместе с молодой женщиной.

"Во время ссоры злоумышленник схватил деревянную биту и начал наносить удары по голове и телу девушки. В результате женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу и диагностировали многочисленные ушибы и переломы ребер, конечностей, а также травмы головы", - говорится в сообщении.

Тогда задержанному сообщили о подозрении за покушение на убийство женщины, суд избрал меру пресечения - содержание под стражей. До сих пор мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Полицейские установили, что злоумышленник, начиная с 2012 года, встречался с женщинами и жестоко обращался с ними. Есть показания потерпевших о насильственной поведение мужчины в отношении них.

В ходе расследования также стало известно о вероятной причастности мужчины к убийству 35-летней киевлянки в 2016 году в Соломенском районе столицы.

Волкову сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет заключения.

Ранее мы писали о том, что "врач" пришел вакцинировать пенсионеров, усыпил и ограбил их.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.