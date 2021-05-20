Компания Tesla, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, начнет выпускать самые быстрые в мире серийные электромобили Model S Plaid с 3 июня 2021 года. Об этом Маск сообщил в своем Twitter.

По его словам, автомобиль способен будет разогнаться до скорости в 97 километров час за рекордные 2 секунды. Он будет выпускаться на заводе в Калифорнии.

Отмечается, что 13 мая 2021 года Tesla приостановила продажу своих электрокаров за биткоины. Причина этому неэкологичность способа получения этой криптовалюты.

Читайте также, cлухи о том, что Tesla помимо новых электромобилей готовит собственный смартфон, похоже скоро станут явью. Мобильный телефон от Илона Маска уже вероятно дебютирует в ближайшее время, Внешне мобильный телефон Model π немного напоминает iPhone 12, но с логотипом Tesla на задней панели и названием модели.

Кроме того, Tesla объявила о первом серьезном редизайне Model S, который не менялся с момента запуска в 2012 году. Новая версия, которая будет выпущена позже в 2021 году, получит обновленный внешний вид, упрощенный интерьер и возможность установки более емкой батареи.

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