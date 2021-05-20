Власти Египта начинают взимать плату за въезд путешественников. Размер взноса составляет 25 долларов. Об этом сообщает Egypt Independent.

Все дело в том, что в Египте завершился период по оформлению бесплатных виз для иностранных гостей, который действовал с 1 ноября 2020 года до 30 апреля 2021 года. Для получения визы путешественникам необходимо представить загранпаспорт, который будет действовать еще не менее полугода после визита.

Отмечается, что получить разрешение на въезд в страну можно онлайн, оплатив его не позже, чем за 7 дней после прибытия в страну, либо же прямо в аэропорту. Оно может быть либо одноразовым на 30 дней, либо давать возможность посещать страну в течение 180 дней.

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Кроме того, граждане Украины смогут путешествовать на несколько карибских островов, которые принадлежат Голландии, без оформления виз. Путешествующие на острова обязаны предварительно пройти онлайн-регистрацию и получить соответствующее подтверждение на въезд,

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