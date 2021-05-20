Ізраїль та Палестина оголосять про перемир'я - ЗМІ [ Редактировать ]
Перемир'я між Ізраїлем і Палестиною можливе вже завтра. Як повідомляє видання The Wall Street Journal, у перемовах єгипетських посередників із лідерами Хамасу є прогрес.
Водночас Ізраїль заявив, що він близький до досягнення своїх військових цілей. Нині бої на Близькому Сході тривають. Ізраїльська армія повідомила про знищення складу зброї в будинку колишнього палестинського посадовця.
Натомість сам Ізраїль обстрілюють не лише із Сектора Гази, а й з території Лівану. Загострення на Близькому Сході триває з 10 травня.
До ескалації призвели сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями через спробу влади Ізраїлю виселити кілька палестинських сімей із району в Східному Єрусалимі. З палестинського боку відомо про 227 загиблих. Серед ізраїльтян - 12 жертв.
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