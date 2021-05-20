Компания HP представила новые ноутбуки для геймеров и киберспорта - Omen 16 и Omen 17. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Модель Omen 16 имеет 16,1-дюймовый IPS-дисплей разрешением Full HD (1920х1080 точек) и три варианта конфигурации:

два с процессором AMD Ryzen 7 5800H, видеокартой GeForce RTX 3050 Ti, 16 Гб оперативной памяти и с жестким диском на 512 Гб или 1 Тб;

один с процессором Intel Core i7-11800H, видеокартой GeForce RTX 3060, 16 Гб оперативной памяти и жестким диском на 512 Гб. В качестве опции доступна видеокарта GeForce RTX 3070.

17,3-дюймовый Omen 17 получил 2,5K дисплей (2560х1440 точек), процессор Intel Core i9-11900H, видеокарту GeForce RTX 3080, 32 Гб оперативной памяти и жесткий диск на 1 Тб с возможностью установки второго диска.

Все игровые ноутбуки Omen имеют клавиатуру с разноцветной подсветкой и динамики Bang & Olufsen, набор портов, включая USB Type-A, HDMI, USB Type-C, mini-DisplayPort и LAN, а также 3,5 мм аудиовыход. Устройства поддерживают беспроводные подключения Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Мощность аккумулятора увеличена с 52,5 до 83 Втч 11, что обеспечивает до 9 часов автономной работы.

Продажи ноутбуков Omen 16 и Omen 17 начнутся в июне. Стоимость составляет от $1 тыс. и $1,3 тыс.

Напомним, что ранее HP представила ноутбук-трансформер Elite Folio.