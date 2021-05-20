В четверг, 20 мая, правоохранители задержали участников преступной группировки за вооруженные разбойные нападения и пытки людей. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба Нацполции.

Трех активных участников банды задержали на трассе Киев-Житомир. Все они ранее судимы за различные преступления.

Преступную группировку организовали жители Львовской, Ривненской и Ивано-Франковской областей. Они тщательно подбирали жертв, изучали их материальное положение, поведение, связи.

Нападения совершали в вечернее или ночное время, действовали крайне жестко. Угрожая огнестрельным и холодным оружием, они привязывали потерпевших скотчем к стулу и пытали раскаленным утюгом, требуя показать, где деньги и ценности.

Более десяти автомобилей, которые использовались во время совершения этих преступлений, после разбоя сжигались. Уничтожались все вещественные доказательства, которые могли вывести на эту группировку.

Полиция задокументировала причастность злоумышленников к совершению ряда разбойных нападений в Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областях.

В мае они напали на квартиру в Харькове: пытали хозяйку утюгом и забрали 60 тыс. евро, $50 тыс. и золотые изделия.

По предварительным данным, общая сумма ущерба, которую нанесли потерпевшим подозреваемые, составляет более $200 тыс.

Бандитов будут судить за разбой - по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что грабители украли миллионы долларов из VIP-отделения банка в Киеве.