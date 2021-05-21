Зеленський підписав закон про "листи щастя" для водіїв [ Редактировать ]
Володимир Зеленський підписав закон про так звані листи щастя за порушення правил дорожнього руху.
Документ скасовує надсилання на пошту водія постанови про штраф, якщо той уже сплатив його онлайн протягом 10 днів після порушення.
Якщо ж ні, тоді шоферу додому прийде паперовий лист.
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