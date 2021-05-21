Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я в секторі Гази. Розпочалося воно цієї ночі. Посередником у мирних перемовах став Єгипет. За півтора тижня ескалації в регіоні загинули щонайменше 244 людини.

В Ізраїлі заявили, що за цей час по його території з Гази випустили майже чотири тисячі ракет. З них більшість перехопила система протиповітряної оборони "Залізний купол". США пообіцяли допомогти Ізраїлю з її відновленням.

Джо Байден, президент США: