США нададуть Ізраїлю ракети для "Залізного купола" [ Редактировать ]
Ізраїль та ХАМАС домовилися про перемир'я в секторі Гази. Розпочалося воно цієї ночі. Посередником у мирних перемовах став Єгипет. За півтора тижня ескалації в регіоні загинули щонайменше 244 людини.
В Ізраїлі заявили, що за цей час по його території з Гази випустили майже чотири тисячі ракет. З них більшість перехопила система протиповітряної оборони "Залізний купол". США пообіцяли допомогти Ізраїлю з її відновленням.
Джо Байден, президент США:
Щойно я говорив із прем'єр-міністром Нетаньягу. Він подякував за систему "Залізний купол", яку наші країни розробляли разом, бо вона врятувала життя ізраїльських громадян. Я, зі свого боку, запевнив, що США поповнять ракетами ізраїльський "Залізний купол" для забезпечення оборони та безпеки в майбутньому.
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