В пятницу, 21 мая, в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

Итак, первое тестирование, 21 мая - по химии. На него зарегистрировались 12744 человека. Для экзамена отведена 881 аудитория в 62 пунктах тестирования.

Допуск участников длится от 09:50 до 10:50. Отметим, что в приглашении-пропуске, которое есть у каждого участника ВНО, написано время, в которое рекомендуется прибыть в пункт тестирования. Также нужно пройти процедура допуска, которая включает в себя измерение температуры и идентификацию участника.

Отметим, что приглашения-пропуска обязательно должны быть распечатанными.

Участник не будет допущен до пункта проведения ВНО:

в случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50.

На тестировании с собой нужно взять:

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

бутылочку с питьевой водой без этикетки;

средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Запрещается на время проведения ВНО иметь при себе средства связи, считывающие устройства, а также устройства обработки, сохранения и воспроизведения информации. Кроме того под запретом печатные и рукописные материалы.

Все вещи, которые не предусмотрены процедурой ВНО должны быть оставлены в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Напомним, что в Украине дополнительная сессия внешнего независимого оценивания в этом году пройдет с 29 июня по 14 июля.