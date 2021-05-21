Пырнул ножом за оценку: школьник атаковал учителя на уроке (видео) [ Редактировать ]
В российском Пермском крае учащийся 10 класса во время урока выхватил нож и атаковал учителя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в лицее №1, который находится в городе Березники. Учительница физики Людмила Ишминева поставила парню плохую оценку за предмет.
Ученик 10-го класса лицея номер 1 в городе Березники ударил ножом учительницу физики Людмилу Ишминёву — из-за плохой оценки. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Отмечается, что за пострадавшей вылетел вертолет для отправки ее в Пермь. Нападавшего задержали правоохранители. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники психоневрологического диспансера.
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Кроме того, в Одессе школьник брызнул учительнице в лицо из газового баллончика. На записи видно, что преподаватель математики в классе на перемене подошла к ученику, вычитывая его за что-то и снимая его на телефон.
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