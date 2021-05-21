У Канаді назвали причину авіакатастрофи МАУ в Ірані [ Редактировать ]
Збиття літака МАУ в Ірані було терористичним актом. Таке ухвалили у Верховному суді канадської провінції Онтаріо. Там зазначили - ракетні атаки на український "Боїнг" здійснили умисно. Суддя виніс рішення проти Ірану за цивільним позовом, поданим чотирма родинами загиблих.
Фактично - для родичів жертв катастрофи ухвала відкриває шлях до виплати компенсацій Іраном. Офіційний Тегеран рішення канадського суду назвав безпідставним.
Нагадаю, торік восьмого січня літак "Міжнародних авіаліній України" здійснював рейс із Тегерана до Києва. Його збили двома ракетами. На борту було 176 людей - усі вони загинули. Серед них - 11 українців і 57 канадців.
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