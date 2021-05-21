"Банківський" законопроєкт, який ухвалила Верховна Рада поглибить залежність України від міжнародних кредиторів. Так вважають у Федерації Профспілок України.

Там заявляють - замість зміцнення банківської системи і вдосконалення корпоративного управління, Україна може отримати диктатуру МВФ над Національним банком.

Сергій Каплін, представник Федерації профспілок України:

Фактично встановлюється диктатура Міжнародного валютного Фонду і через нові механізми контролю над банківською системою, через зміни у законодавстві Міжнародний валютний Фонд зможе впливати на Національний банк, а Національний банк на всю банківську систему нашої країни і буде вказувати як і на що витрачати українським банкам, українські гроші, а це означає, що Національний банк України перестане служити національним інтересам і простим людям, точно не буде створювати умови для фінансування розвитку національного виробництва, реіндустріалізації, поновлення нових робочих місць, збереження нашого економічного потенціалу