Єдине досягнення Володимира Зеленського як президента - це його перемога на виборах. Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "НТН" заявив журналіст Олексій Мустафін.

Він зазначив, що Зеленський закликав людей прийти на виборчі дільниці й проголосувати, щоб не втратити наступні п'ять років. Але, на думку, Мустафіна, два роки вже втрачені.

"Ну що, два роки ми вже втратили. Залишилося ще три. Коли кажуть про досягнення, я думаю, що у Зеленського є одне досягнення - це перемога на виборах президента. Це головне його досягнення. Більше великих досягнень за ним я поки не бачу", - сказав він.

Журналіст також зазначив, що українці проголосували за Зеленського, оскільки не хотіли того, що було перед цим.

"Але, на жаль, результат цих двох років... Два роки пройшло - а ніби в нас навіть президент не змінився. Мало того, що люди, які були при тому президенті, які голосували проти Зеленського - вони очолюють фракції, вони працюють в Уряді... Тобто, нічого не змінилося", - додав Мустафін.

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