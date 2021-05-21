Україні не вдасться досягнути миру на Донбасі без підтримки міжнародних партнерів, в тому числі - Франції та Німеччини.

Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "НТН" заявив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Я не вірю в те, що нам вдасться самостійно переконати Путіна забрати своїх посіпак з наших окупованих територій. Саме тому дуже важлива міжнародна підтримка - Німеччини, Франції. Але не менш важлива підтримка Сполучених Штатів і Великобританії", - сказав він.

Депутат також наголосив на важливості виконання нашою країною міжнародних зобов'язань. На його думку, це є важливим кроком для забезпечення територіальної цілісності України.

"Сьогодні згадували дуже часто про Будапештський меморандум, у тому числі й у програмі президента. Так, це важливо. Без цього ми не зможемо вести перемовини. Саме тому дуже важливо нам як країні виконувати всі свої зобов'язання - не тільки в питаннях безпеки, а й у питанні економіки, в питанні судової реформи, питаннях боротьби з корупцією. Тому що це наша підтримка для того, щоб забезпечити територіальну цілісність України", - зазначив Железняк.

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