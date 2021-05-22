Об исчезновении женщины стало известно еще 9 ноября 2020 года/ фото: cryptonovosti.com

Недалеко от итальянского городка Кастельфранко ди Сотто, который находится в провинции Пиза, была найдена мертвой 29-летняя гражданка Украины Кристина Новак, которую разыскивали в течение 6 месяцев. Такую информацию опубликовало издание ilmessaggero.it.

Об исчезновении женщины стало известно еще 9 ноября 2020 года. Тело украинки правоохранители обнаружили 21 мая. Было установлено, что именно на этом месте мобильный телефон девушки перестал подавать сигнал. Кристина Новак жила недалеко от места обнаружения тела.

Отмечается, что полиция подозревает в причастности к страшному инциденту 50-летнего татуировщика, который был соучастником уголовных дел ее молодого человека. Он ранее был арестован полицией за хранение наркотиков и оружия, а Кристина Новак давала показания по этому делу.

Кристина Новак/ фото: Антикор

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Кроме того, в Турции, в жутком ДТП, погибла пара украинских студентов из Сум. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел с дороги, Александр скончался на месте ДТП от полученных травм, а за жизнь Анастасии боролись врачи, но не смогли спасти девушку.

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