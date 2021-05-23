В воскресенье, 23 мая, в Италии в Стреза-Моттароне оборвался трос на канатной дороге, из-за чего упала кабина, в которой находились люди. Об этом сообщает пресс-центр Пожарно-спасательной службы Италии в Twitter.

Инцидент произошел около 13:00. По предварительной информации, в кабине находились 11 человек. В результате происшествия погибли девять человек, также пострадали двое детей.

По данным издания ANSA, двоих пострадавших детей возрастом 5 и 9 лет доставили в больницу Турина. Их состояние оценивается как тяжелое.

Отмечается, что кабина оборвалась в одной из самых высоких точек маршрута, всего лишь за 300 метров до вершины Моттароне.

На месте аварии работают альпийские спасательно-спелеологические группы вместе с пожарной командой и карабинерами.

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