У Святошинському районі Києва відбулась масштабна ДТП [ Редактировать ]
Троє осіб загинули в масштабній ДТП у Святошинському районі столиці. Водій фури не впорався з кермуванням, вантажівка на швидкості знесла відбійник, і на зустрічній смузі протаранила автівку.
Після зіткнення стався вибух та пожежа. За даними поліції загинув водій та пасажир легковика, і чоловік що переходив дорогу в недозволеному місці. Водій фури з численими опіками у лікарні. Усі причини трощі - з'ясовують.
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Фура на швидкості знесла відбійник та протаранила автівку на зустрічній смузі. Після зіткнення стався вибух та пожежа. За попередніми даними, водій та пасажир легковика загинули, водія фури доправили до лікарні
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