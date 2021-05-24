Троє осіб загинули в масштабній ДТП у Святошинському районі столиці. Водій фури не впорався з кермуванням, вантажівка на швидкості знесла відбійник, і на зустрічній смузі протаранила автівку.

Після зіткнення стався вибух та пожежа. За даними поліції загинув водій та пасажир легковика, і чоловік що переходив дорогу в недозволеному місці. Водій фури з численими опіками у лікарні. Усі причини трощі - з'ясовують.