На Україну насувається новий циклон. Сильні дощі з грозами очікують в центральних областях. Але до завтра, прогнозують синоптики, погода покращиться.

Минулого тижня майже всю Україну випробовувала на міць - негода. Найбільше постраждала Херсонщина. Про біду, яку наробила травнева стихія. І про те, хто має компенсувати людям збитки - дивіться далі.

Розкиданий шифер, понівечені дахи та поламані дерева. Це страшні наслідки негоди на Херсонщині. Невеликий дощ лише за кілька хвилин перетворився на грозу й торнадо.

Лише за пів години стихія пошкодила майже сотню будинків, школу, садок, фермерські господарства.

Максим Колокот, голова Великолепетиської територіальної громади:

Із спеціалістами ми обійшли всі будинки, запротоколювали пошкодження. Я казав людям шукати покрівельний матеріал, купляйте ми вам все компенсуємо. У кого немає, ми весь шифер завеземо.

У Великій Лепетисі оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Із власного бюджету виділили 280 тисяч гривень. Окремо голова громади знайшов спонсорів та будівельні бригади. Вивезли сміття і почали ремонти.

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Прикарпаття, яке майже щороку стає центром природних катаклізмів, цього разу негода оминула. Та місцеві й досі не оговталися від зливи, що пронеслася регіоном торік.

Підлоги зірвали, ще в одній кімнаті залишилось підлогу зірвати, поклали плитку, зараз там робимо ремонт, коротше армагедон …

На подвір'ї пана Івана кипить робота. У хаті чути стукіт молотка й гул перфоратора. Уже майже рік чоловік намагається привести до ладу своє затоплене обійстя. Вклав чимало сил, і грошей та кінця-краю, каже, і досі не видно

У ремонт родина вже вклала понад двісті тисяч гривень. Щонайменше стільки - треба ще. Звідки їх брати - пан Іван не знає. Від держави отримали тільки п'ятдесят тисяч допомоги, ще десять дала сільська рада. Натомість сусіду, який, за словами пана Івана, постраждав не більше від нього, чомусь виплатили максимальну суму - 300 000 гривень.

Сусіди - триста, триста, триста. І та хата триста. У нас напевно в шість разів менше води було, я так думаю.

Та хвилюють людей не тільки компенсації. За рік після негоди влада так і не спромоглася відновити всі зруйновані дороги.

Любов, жителька Ланчина:

Дороги не має, п'ять хвилин дощу до школи в магазин вийти без чобіт гумових ти не можеш, це грязюка в коліно. Це ужас.

Щоб укріпити проблемні ділянки берегів та відновити дороги, треба двадцять мільйонів гривень. Зверталися в область, але там сказали, що грошей поки що немає. І це при тому, що торік на подолання наслідків негоди Івано-Франківщина отримала - 742 мільйони гривень, з яких 105 наприкінці року повернула в держбюджет. Не встигла освоїти.

Володимир Стебницький, начальник управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА:

Тільки 63 об'єкти у нас не були завершені у зв'язку із тим що погодні умови не дали можливість працювати.

Але за кадром цієї історії залишилося головне: переживши стільки повеней, Прикарпаття і досі не виробило протипаводкової стратегії.