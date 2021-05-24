В Камбодже обнаружили тело 35-летнего миссионера из Украины Александра Щербука. Об этом сообщила в Facebook его жена Даша Щербук.

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Александр Щербук находился в Камбодже последние три месяца. Это была не первая его поездка в Юго-Восточную Азию - он даже открыл в Камбодже молитвенный дом. Перед поездкой в Камбоджу в начале марта он писал в соцсети:

Ситуация в Камбодже с коронавируса ухудшается, правила въезда неизменно строгие и финансово затратные. Но церковь в городе Кэп ждет нас! 15 человек покаялись и хотят принять крещение через служение. Поэтому к третьему путешествию готовлюсь лететь сам. Планирую в этой поездке сформировать команду служителей и привязать церковь к баптистскому объединению Камбоджи.

Вместе супруги воспитывали двоих детей, в июле Александру должно было исполниться 36 лет. Тело мужчины доставили в Украину, где предали земле.

Напомним, что на днях в Италии нашли тело уроженки Одессы Кристины Новак, которую разыскивали последние полгода.