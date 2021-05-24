Володимир Зеленський підписав закон про передачу земель об'єднаним територіальним громадам. Підписання відбулося протягом виступу президента на форумі "Україна 30. Земля". Згідно з документом, угіддя державної власності за межами населених пунктів передаються у комунальну.

Винятком будуть лише землі державного значення... Закон надає органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення приватних ділянок. Цей документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.