Індія перетнула позначку у 300 тисяч смертей від коронавірусу. З них третина сталася за останні півтора місяці. І це тільки офіційні дані - реальні цифри, найімовірніше, значно вищі, кажуть науковці.

Друга хвиля епідемії у країні зараз поступово іде на спад, але щодня реєструють понад 200 тисяч випадків ковіду.

Шпиталі і крематорії досі переповнені, а процес вакцинації повільний. Чи пов'язаний спалах захворюваності з мутованим штаммом коронавірусу - науковці поки не встановили.