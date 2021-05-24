Коронавірус забрав життя 300 тисяч індійців [ Редактировать ]
Індія перетнула позначку у 300 тисяч смертей від коронавірусу. З них третина сталася за останні півтора місяці. І це тільки офіційні дані - реальні цифри, найімовірніше, значно вищі, кажуть науковці.
Друга хвиля епідемії у країні зараз поступово іде на спад, але щодня реєструють понад 200 тисяч випадків ковіду.
Шпиталі і крематорії досі переповнені, а процес вакцинації повільний. Чи пов'язаний спалах захворюваності з мутованим штаммом коронавірусу - науковці поки не встановили.
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