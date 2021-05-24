В пригороде испанского города Барселоны в статуе динозавра было обнаружено бездыханное тело мужчины. Об этом сообщает издание Newsweek.

Фигура доисторического животного находилась возле кинотеатра в качестве рекламы, внезапно прохожие заметили, что из скульптуры виднеется труп человека, на место была сразу же вызвана полиция. Семья покойного 40-летнего испанца за несколько часов до этого сообщила представителям правоохранительных органов об исчезновении родственника.

Отмечается, что динозавр был сделан из папье-маше, чтобы извлечь оттуда тело, спасатели вынуждены были разрезать скульптуры. В настоящее время правоохранители проводят расследование страшного инцидента. По предварительным данным на теле умершего не обнаружили следов преступления.

🔴 Troben el cos sense vida d'un home dins d'un dinosaure decoratiu dels antics cinemes del Cubics de #SantaColoma de #Gramenet. Un nen i el seu pare, que juguen sovint a la zona, han trobat el cadàver. El pare ha avisat immediatament la policia, que investiga la causa de la mort pic.twitter.com/EIAc3P4Lr1 — El Mirall.net (@elmirallnet) May 22, 2021

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