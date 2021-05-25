Президент США Джо Байден поддерживает призыв Евросоюза ввести адресные экономические санкции против белорусских властей и поручил своей администрации разработать варианты привлечения к ответственности людей, причастных к посадке самолета Ryanair в Минске и задержанию бывшего главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Я присоединяюсь ко множеству призывов провести международное расследование для прояснения фактов этого события. Я приветствую сообщения о том, что ЕС призвал к введению адресных экономических санкций и иных мер. Я поручил моей команде разработать надлежащие варианты для привлечения причастных к ответственности в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами, международными организациями.

Президент считает "оскорблением международных норм" то, что произошло в Беларуси.

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Принудительное изменение Беларусью курса коммерческого самолета, следовавшего из одной страны ЕС в другую, а также арест Романа Протасевича являются прямым оскорблением международных норм. США самым решительным образом осуждают изменение курса самолета и арест Протасевича.

В заявлении утверждается, что видеозапись допроса Протасевича, возможно, была сделана по принуждению.

США вместе с другими странами призывают к его освобождению, равно как и сотен политических заключенных.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в связи с инцидентом провел переговоры с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

США продолжат поддерживать народ Беларусии в его борьбе.

Самолет Ryanair, который 23 мая следовал по маршруту Афины-Вильнюс, посадили в Минске по личному распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусские спецслужбы заявили, что палестинское движение ХАМАС сообщило им о бомбе на борту. ХАМАС отрицает это.

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Вечером 24 мая лидеры стран Евросоюза призвали европейские авиакомпании избегать полетов над Беларусью, а Совет ЕС - запретить белорусским компаниям пролет над территорией ЕС и ввести дополнительные санкции. Власти Франции и не входящей в ЕС Великобритании уже дали соответствующие распоряжения. Литва отказалась принимать пролетевшие над страной самолеты.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить авиасообщение с Беларусью.