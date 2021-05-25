У Франції відкрили виставку джинсів [ Редактировать ]
У Парижі відкрили виставку джинсів. Експозицію, присвячену культовому предмету одягу, організували в Містечку науки. Її мета не лише ознайомити відвідувачів з історією перевтілення робочих штанів у невід'ємний атрибут модного гардеробу. А ще й привернути увагу до екологічної проблеми.
Адже найпопулярніший у світі вид вбрання - є одним із найбільших джерел забруднення на Землі. Бо для виробництва котону потрібна величезна кількість води та пестицидів. Тому нині багато дизайнерів використовують альтернативні матеріали.
Софі Лекюа, кураторка виставки:
Щоб створити екологічніші джинси, можна змінити тканину. Використовувати органічну бавовну, коноплі чи шерсть. Тут можна побачити зразки синіх джинсів, виготовлених з різних видів тканини. Це перероблені матеріали або навіть кропива. Використовують її стебла. Тканина зовсім не жалить - її можна носити.
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