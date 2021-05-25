У Парижі відкрили виставку джинсів. Експозицію, присвячену культовому предмету одягу, організували в Містечку науки. Її мета не лише ознайомити відвідувачів з історією перевтілення робочих штанів у невід'ємний атрибут модного гардеробу. А ще й привернути увагу до екологічної проблеми.

Адже найпопулярніший у світі вид вбрання - є одним із найбільших джерел забруднення на Землі. Бо для виробництва котону потрібна величезна кількість води та пестицидів. Тому нині багато дизайнерів використовують альтернативні матеріали.

Софі Лекюа, кураторка виставки: