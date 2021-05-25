Сотрудники столичного управления СБУ в рамках уголовного дела о получении аудитором взятки за негативный финансовый отчет по деятельности одной из зарегистрированных в столице компаний, вскрыли схему ввоза и продажи в Украине элитной косметики гражданином России. Об этом редакции сообщил проинформированный источник в правоохранительных органах.

Гражданин Российской Федерации, житель г. Москва А.В. организовал схему контрабандных поставок элитной косметики иностранных брендов в украинские косметологические клиники и салоны. Среди его клиентов также множество частных косметологов, работающих на дому.

Продукция под видом таких торговых марок как PRX-T33, Dermadrop, Luscious lips, по данным следствия, проступала в Украину без уплаты налогов и сборов. Насколько оригинальной была эта продукция и сколько человек могли пострадать от ее использования - будут устанавливать с помощью экспертиз.

Также правоохранители устанавливают всех возможных поставщиков, реализующих косметологические товары в Украине, через сомнительные фирмы, аффилированные с гражданином России А.В.

Юридические лица он регистрировал в Киеве (ООО "ТЗК"), как правило, на подставных лиц. А продажу самой продукцию осуществлял через сеть Instagram - аккаунтов, выдавая их за страницы "официальных украинских дистрибьюторов" брендов.

Пример одного такого недавно созданного аккаунта (под названием NBC Group Ukraine) имеет всего 583 подписчика. В то время, как еще один аккаунт INFRACYTE Luscious насчитывает более 4,5 тыс подписчиков.

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Также, к этой сети распространения контрабандной продукции россиянина относится страница Instagram HELEO4. Это дорогостоящая косметическая процедура, вся информация и отзывы о которой доступны преимущественно на сайтах российских клиник и форумов.

По данным следствия, А.В. вступал в сговор и нелегальные коммерческие отношения с гражданами Украины, которые способствовали рекламе и продажам его товаров. Полный круг этих лиц устанавливается правоохранителям.

Впрочем, несложный поиск в Instagram, например, показал, что в интересах NBC Group трудится некая киевлянка Анастасия Романова. Девушка называет себя бренд-менеджером, продает косметические средства и процедуры от имени компании в разных городах и ведет тусовочный образ жизни.

По предварительным оценкам следователей, годовой оборот контрабандной элитной косметики "родом с РФ" в Украине достигает нескольких сотен миллионов гривен.

Следствие по делу продолжается. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Печерского района Киева.