В УЕФА обнародовали главный трофей турнира Лиги конференций [ Редактировать ]
УЕФА представила на всеобщее обозрение кубок нового европейского турнира Лиги конференций, который должен начаться со следующего футбольного сезона.
Главный трофей турнира имеет высоту 57,5 сантиметров, весит 11 килограмм и состоит из 32 шестиугольных пластин - по одной на каждого участника группового этапа Лиги конференций. Он в большей своей части покрыт бронзой, а пластины отделали серебром.
Отмечается, что поединки Лиги конфедераций будут проходить каждый четверг, а перед матчами будет играть такой же гимн, как и перед матчами в Лиге Европы. Во всех раундах Лиги конференций поучаствуют 184 команды из всех 55 стран-членов УЕФА, при этом первый финал турнира пройдет в столице Албании Тиране. Известно, что Украину в Лиг конфедераций представят полтавская "Ворскла" и ковалевкий "Колос".
🏆 A new member of the family for 2021/22 - introducing the new UEFA Europa Conference League trophy.— UEFA (@UEFA) May 24, 2021
Standing 57.5cm tall and weighing 11kg, the trophy consists of 32 hexagonal spines twisting and curving from the trophy base.
Читайте также, 12 команд топ-чемпионатов Англии, Испании и Италии создали собственный турнир - Европейскую Суперлигу, не подчиняющуюся УЕФА. поединки будут проходить так, чтобы команды имели возможность выступать и в своих национальных турнирах, в соответствии с этим будет подобран и график встреч.
Кроме того, у Стамбула забрали финал Лиги чемпионов. Проведение финала в Стамбуле означало бы, что ни один из болельщиков клубов-финалистов не смог бы посетить финальную игру Лиги Чемпионов, в Португалии же "зеленая" зона для Великобритании.
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