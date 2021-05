УЕФА представила на всеобщее обозрение кубок нового европейского турнира Лиги конференций, который должен начаться со следующего футбольного сезона.

Главный трофей турнира имеет высоту 57,5 сантиметров, весит 11 килограмм и состоит из 32 шестиугольных пластин - по одной на каждого участника группового этапа Лиги конференций. Он в большей своей части покрыт бронзой, а пластины отделали серебром.

Отмечается, что поединки Лиги конфедераций будут проходить каждый четверг, а перед матчами будет играть такой же гимн, как и перед матчами в Лиге Европы. Во всех раундах Лиги конференций поучаствуют 184 команды из всех 55 стран-членов УЕФА, при этом первый финал турнира пройдет в столице Албании Тиране. Известно, что Украину в Лиг конфедераций представят полтавская "Ворскла" и ковалевкий "Колос".

🏆 A new member of the family for 2021/22 - introducing the new UEFA Europa Conference League trophy.



Standing 57.5cm tall and weighing 11kg, the trophy consists of 32 hexagonal spines twisting and curving from the trophy base.