В среду, 26 мая, в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Однако это касается не всей территории страны, а лишь некоторых областей.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в большинстве районов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Тернопольской областей.

II степень пожарной опасности означает, что погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Ранее мы писали о том, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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