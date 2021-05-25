Украинцев предупредили о чрезвычайном уровне опасности [ Редактировать ]
В среду, 26 мая, в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Однако это касается не всей территории страны, а лишь некоторых областей.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Так, чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в большинстве районов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской и Тернопольской областей.
II степень пожарной опасности означает, что погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
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