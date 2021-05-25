Грузия открывает сухопутные границы [ Редактировать ]
Грузия откроет сухопутные границы с 1 июня. Въезд в страну будет разрешен при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или свидетельства о вакцинации.
Об этом заявил глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Грузии Георгий Гибрадзе, сообщает Imedi News.
"Сухопутные границы будут открыты с 1 июня, их пересечение будет возможным с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 72 часа до въезда", - сказал Гибрадзе.
Кроме того, лицам, которые въезжают в Грузию, рекомендуют иметь медицинскую страховку, которая покрывает лечение COVID-19.
Примечательно, что сухопутные границы Грузии оставались закрытыми с марта 2020 года.
Ранее сообщалось, что Греция открыла границу для украинцев. Также мы писали о том, что Польша будет вакцинировать украинцев прямо на границе.
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