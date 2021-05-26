Встреча Путина и Лукашенко: названы точная дата и темы переговоров [ Редактировать ]
Президент Российской Федерации Владимир Путин и непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи в пятницу, 28 мая.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".
Он отметил, что выступления или заявления для прессы в ходе переговоров не планируются.
"У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом", - сказал пресс-секретарь Путина.
Кроме того, Лукашенко заявил, что на повестке его пятничной встречи с Путиным в первую очередь - экономика. В Кремле также не исключили, что белорусский лидер проинформирует Путина о состоянии белорусской экономики.
Более того, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия могут выстроить "мощную систему взаимоотношений и единства".
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