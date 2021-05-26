Президент Российской Федерации Владимир Путин и непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи в пятницу, 28 мая.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

Читайте также Встреча Байдена и Путина: названа официальная дата и место

Он отметил, что выступления или заявления для прессы в ходе переговоров не планируются.

"У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом", - сказал пресс-секретарь Путина.

Кроме того, Лукашенко заявил, что на повестке его пятничной встречи с Путиным в первую очередь - экономика. В Кремле также не исключили, что белорусский лидер проинформирует Путина о состоянии белорусской экономики.

Более того, Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия могут выстроить "мощную систему взаимоотношений и единства".

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если Кремль согласится обсуждать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Также мы писали о том, что Байден обсудит с Путиным Украину и Беларусь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.