К Instagram-аккаунтам, торгующим в Украине VIP-косметикой из России, ограничили доступ [ Редактировать ]
В Украине правоохранители разоблачили сеть сбыта контрабандной элитной косметики. Такие дорогостоящие торговые марки, как PRX-T33, Dermadrop, Luscious lips, HELEO4 поступали на территорию нашей страны без уплаты налогов через сеть фиктивных юридических лиц, а дальше сбывались через Instagram-аккаунты.
Как стало известно журналистам, организатором и главным выгодополучателем такой схемы является гражданин Российской Федерации, проживающий в Москве, Великий Алексей Сергеевич.
В социальных сетях он называет себя "главным по красоте", но в Украине Великого окрестили "главным аферистом по красоте".
Полный перечень Instargam-аккаунтов, через которые происходил сбыт его косметики все еще устанавливается правоохранители, но основные уже названы:
Сегодня ко всем из них был ограничен доступ.
Основными покупателями продукции Великого были известные столичные салоны красоты и косметологические клиники VIP-уровня. А саму продукцию, скорее по незнанию, рекламировали множество звезд украинского шоу-бизнеса, блогеров и даже врачей.
Как сообщали "Подробности", Великий, вступал в сговор и нелегальные коммерческие отношения с гражданами Украины, которые способствовали продажам его товаров. Полный круг этих лиц устанавливается правоохранителям.
По предварительным оценкам следователей, годовой оборот контрабандной элитной косметики "родом с Россией" в Украине достигает нескольких сотен миллионов гривен.
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