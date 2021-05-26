В Украине его окрестили "главным аферистом по красоте"

В Украине правоохранители разоблачили сеть сбыта контрабандной элитной косметики. Такие дорогостоящие торговые марки, как PRX-T33, Dermadrop, Luscious lips, HELEO4 поступали на территорию нашей страны без уплаты налогов через сеть фиктивных юридических лиц, а дальше сбывались через Instagram-аккаунты.

Как стало известно журналистам, организатором и главным выгодополучателем такой схемы является гражданин Российской Федерации, проживающий в Москве, Великий Алексей Сергеевич.

В социальных сетях он называет себя "главным по красоте", но в Украине Великого окрестили "главным аферистом по красоте".

Полный перечень Instargam-аккаунтов, через которые происходил сбыт его косметики все еще устанавливается правоохранители, но основные уже названы:

Сегодня ко всем из них был ограничен доступ.

Основными покупателями продукции Великого были известные столичные салоны красоты и косметологические клиники VIP-уровня. А саму продукцию, скорее по незнанию, рекламировали множество звезд украинского шоу-бизнеса, блогеров и даже врачей.

Как сообщали "Подробности", Великий, вступал в сговор и нелегальные коммерческие отношения с гражданами Украины, которые способствовали продажам его товаров. Полный круг этих лиц устанавливается правоохранителям.

По предварительным оценкам следователей, годовой оборот контрабандной элитной косметики "родом с Россией" в Украине достигает нескольких сотен миллионов гривен.