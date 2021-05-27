Заявление партии

Власть превращает украинский Донбасс в территорию без демократии. Она последовательно лишает украинских граждан, жителей совершенно мирных украинских городов на подконтрольной территории права на местное самоуправление. 26 мая список городов без представительской власти пополнил Славянск Донецкой области. Указом президента там введена военно-гражданская администрация.

У этого незаконного и антидемократического решения не может быть никаких оправданий. Неспособность мэра управлять городом – не повод для введения ВГА. Под таким предлогом можно упразднить самоуправление в любом городе, установить военную диктатуру на Донбассе и по всей стране. Решать политические конфликты должны граждане на выборах, а не военно-гражданские администрации!

Очередной акт наступления на местное самоуправление со стороны Зе-власти тем более возмутителен, что совсем недавно Шестой апелляционный административный суд признал противоправным решение ЦВК отказать в проведении местных выборах в 18 ОТГ Донбасса. Это должно было стать четким сигналом, что право украинских граждан на выборы и представительскую демократию нужно уважать. Но вместо признания ошибочности своей политики, власть продолжила идти диктаторским путем.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует прекратить расправу над местным самоуправлением. Введение военно-гражданских администраций в мирных городах противоречит Конституции Украины, Европейской хартии местного самоуправления, всем нормам и принципам демократии. Мы требуем прекратить искать предлоги для введения диктатуры и немедленно начать подготовку к выборам в 18 ОТГ Донбасса. В том числе, перевыборов мэра Славянска.