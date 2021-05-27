Территория Индии и Бангладеша страдает от циклона Яас. В результате стихийного бедствия без крыши над головой остались тысячи человек, а также есть погибшие. Об этом сообщает информационное агенство AFP.

Власти стран приняли решение об эвакуации 1,5 миллионов человек из восточных штатов Скорость ветра составляет 155 километров в час. Непогода сносит крыши и вырывает деревья с корнями. Также из-за циклона погибли 10 человек.

Отмечается, что в ближайшем будущем столь сильные циклоны будут повторяться намного чаще. Также стихийные бедствия оказывают пагубное влияние на температуру вод океана, а также значительно усиливают метеорологические явления.

Читайте также, на юг Австралийского континента обрушился мощный циклон, который оставил без электричества десятки тысяч человек в домохозяйствах, а также поломал огромное количество деревьев. В настоящее время на территории города открылись три центра, где размещаются жители, оставшееся без крыши над головой.

Кроме того, в Украину пришел новый циклон, он принес дожди и похолодание. В Полтавской и Сумской областях ожидаются значительные дожди. К тому же, в северных, центральных и южных областях будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с.

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