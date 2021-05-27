Ущерб на 200 миллионов: под Харьковом рейдеры годами захватывали фермерские предприятия (фото) [ Редактировать ]
Источник: МВД Украины
В Харькове полиция разоблачила банду рейдеров, которая специализировались на захвате сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Преступная группа, в состав которой входили 11 человек, в течение 2013-2018 годов присвоила три сельхозпредприятия вместе с техникой. Для захвата фермерских угодий рейдеры использовали поддельные документы, похищенные печати и штампы.
Чтобы легализовать деятельность, организатор группировки заранее создал собственные предприятия, на которых и использовали отобранную технику.
Сумма нанесенного ущерба в результате рейдерских захватов хозяйств составляет более 200 млн грн.
27 мая в Харькове и на территории Харьковской области полицейские провели более 20 одновременных санкционированных обысков по месту жительства членов банды, в офисных помещениях и на фермерских предприятиях.
Правоохранители изъяли более 30 единиц сельскохозяйственной техники - тракторы, сеялки и бороны.
Рейдеров будут судить по ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины - "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации". Фигурантам уголовного производства грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
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