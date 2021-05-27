Рейдерам грозит до 10 лет тюрьмы Источник: МВД Украины

В Харькове полиция разоблачила банду рейдеров, которая специализировались на захвате сельскохозяйственных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Преступная группа, в состав которой входили 11 человек, в течение 2013-2018 годов присвоила три сельхозпредприятия вместе с техникой. Для захвата фермерских угодий рейдеры использовали поддельные документы, похищенные печати и штампы.

Чтобы легализовать деятельность, организатор группировки заранее создал собственные предприятия, на которых и использовали отобранную технику.

Сумма нанесенного ущерба в результате рейдерских захватов хозяйств составляет более 200 млн грн.

27 мая в Харькове и на территории Харьковской области полицейские провели более 20 одновременных санкционированных обысков по месту жительства членов банды, в офисных помещениях и на фермерских предприятиях.

Правоохранители изъяли более 30 единиц сельскохозяйственной техники - тракторы, сеялки и бороны.

Рейдеров будут судить по ч. 3 ст. 206-2 Уголовного кодекса Украины - "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации". Фигурантам уголовного производства грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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