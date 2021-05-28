Украина не отзовет посла в Беларуси: Кулеба назвал причину [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины (МИД) не отзовет первым посла в Беларуси Игоря Кизимира, поскольку он занимается гуманитарными вопросами.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.
По его словам, отзыв посла - очень серьезный шаг.
"Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов. У нас нет политического диалога. У нас посол не занимается политическим диалогом в Беларуси. Он занимается гуманитарными вопросами, и сейчас проблема трансплантологии в Беларуси с нашими пациентами", - отметил министр.
Кулеба подчеркнул, что МИД будет помогать каждому украинскому гражданину, который "застрял" в Беларуси.
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