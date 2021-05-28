Среди 37 кандидатов, участвующих в конкурсе на вакантную должность руководителя САП, 21 кандидат не отвечает критериям добропорядочности. В частности, серьезные проблемы с добропорядочностью оказались у трех должностных лиц НАБУ, участвующих в конкурсе. Об этом пишут Українські новини.

Персонами тех, кто претендует на вакантные "антикоррупционные" должности, заинтересовались общественные организации Центр противодействия коррупции, Фонд DEJURE, Автомайдан и Трансперенси Интернешнл Украина. Они проанализировали образ жизни, политические связи, состояние, имущество и в целом репутацию кандидатов. В документах 21 кандидата выявлены нарушения критериев добропорядочности, в частности ненадлежащее декларирование и несоответствие образа жизни задекларированным доходам.



Среди этих претендентов - три должностные лица НАБУ:

Борисенко Олег Владимирович

Старший детектив-заместитель руководителя Третьего отдела детективов Первого подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ. Кум директора НАБУ Артема Сытника. Фигурант в журналистском расследовании проекта "Бигус инфо" по делу о злоупотреблениях при оборонных закупках. В фокусе внимания - бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський и его сын. Согласно обнародованным журналистами данным, что частично подтвердило служебное расследование НАБУ, в 2017 году он согласовал и подписал ответ НАБУ в адрес ГК "Укроборонпром" с недостоверной информацией о том, что один из поставщиков ООО "Оптимумспецдеталь" якобы не фигурирует в списке компаний с признаками фиктивности.

По указанным фактам Дисциплинарная комиссия установила нарушения в действиях Борисенко, но его не привлекли к дисциплинарной ответственности из-за истечения сроков давности. После служебного расследования НАБУ завершило следствие по делу "Оптимумспецдетали", в том числе в отношении сына экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Источники наличных сбережений кандидата непонятны - а это 300 тыс. долларов США, которые задекларированы в 2015 году. В 2007-2013 годах он работал следователем в органах прокуратуры, затем - юристом в частной компании, далее - перерыв на 6 месяцев для работы первым заместителем гендиректора в ГП МВД Украины "Спецсервис" в 2014 году. В 2015 за почти год работы юристом кандидат задекларировал заработную плату в размере 13 тыс. грн.

В декларациях кандидата есть отдельные случаи ненадлежащего декларирования.

2016 - по декларациям исчезли имущественные права на жилой дом и квартиру, которые он указал в декларации за предыдущий год. 2015 - в бумажной декларации не было права собственности на половину квартиры в г. Шпола Черкасской области, которая появилась в электронной декларации того же года.

В 2016 году кандидат отметил, что его жена владеет автомобилем Audi Q5 2016 в., стоимость которого ему неизвестная. А в другом разделе той же декларации указал приобретение транспортного средства за почти 1,3 млн грн. В последующих декларациях кандидат не указывает стоимость автомобиля жены.

В 2016 году кандидат отмечает, что его жена получила доход от отчуждения движимого имущества (отличного от ценных бумаг или корпоративных прав) на сумму 1,2 млн грн. И при этом не указывает источник этого дохода. Интересно, что по сравнению с декларацией за 2015 год, в семье кандидата стало уже 4 автомобиля.

Из декларации за 2018 вдруг исчез жилой дом и два земельных участка в селе Матусов Шполянского района Черкасской области. В том же году были ненадлежащим задекларированные доходы от отчуждения движимого и недвижимого имущества кандидата и его супруги.



Гейко Алексей Владимирович

Старший детектив НАБУ. Начал работать в НАБУ и жить в Киеве в 2015 году, но жилье не декларировал до 2016 года. Также к 2018 году не декларировал свою долю квартиры в Днепре, которой владеет с 2000 года.

Можно предположить, что образ жизни кандидата не соответствует декларируемым доходам.

В 2016 году доходы кандидата превысили задекларированные им расходы лишь на 28 тыс. грн.

Но этих средств недостаточно, чтобы прожить на них весь год (это около 2300 грн в месяц). 2017 кандидат должен был прожить в Киеве на несколько большую разницу - неполные 60 тыс. грн (менее 5000 грн в месяц). В 2020 году, согласно декларациям, на проживание должно было остаться около 100 тыс. грн (8300 грн в месяц). Но в этом же году кандидат приобрел авто представительского класса стоимостью более 30 тыс. долларов США. Поэтому есть сомнения в правдивости отраженных сведений.

Согласно декларации 2019 года, мать кандидата подарила ему трехкомнатную квартиру в столице стоимостью 750 тыс. грн. В то же время цена таких квартир в идентичном доме на той же улице начинается с 2 млн грн. Следовательно, стоимость подаренной недвижимости может быть занижена, вероятно, для "оптимизации" налогообложения.

Кареев Александр Михайлович

Руководитель Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ. Согласно декларации, кандидат в 2017 году продал участок площадью 0,24 га в селе Валуйское Станично-Луганского района Луганской области за 225 тыс. грн. Стоимость - нереальная, ведь это село расположено на линии разграничения, где постоянно происходят обстрелы. С высокой вероятностью был завышен размер дохода, полученного от продажи участка. Это могло быть осуществлено для того, чтобы создать видимость соответствия доходов и расходов кандидата.

Поэтому можно предположить факт несоответствия образа жизни задекларированным доходам. В 2018 году семье кандидата из 5 человек пришлось жить на грани прожиточного минимума - на 158 тыс. грн в год (13 тыс. грн в месяц). Вместе с тем, кандидат смог позволить себе покупку автомобиля представительского класса за 1 млн грн и задекларировал сотни тысяч долларов сбережений.

Вероятным является также занижение стоимости имущества, которым владеет и пользуется кандидат.

Он проживает в Киеве в квартире площадью 63,8 кв. м. Квартира принадлежит его отцу и, по данным деклараций, была приобретена в 2015 году по гораздо более низкой цене, чем были на рынке. Отец кандидата работал пожарным. Поэтому вопрос способности приобрести эту недвижимость. Стоимость участка площадью 965 кв. м под Киевом тоже в разы занижена. Согласно декларации, кандидат с женой приобрели ее в 2019 году за 132 тыс. грн. Кроме этого, эти расходы кандидат не задекларировал.



Напомним, что директор НАБУ Артем Сытник не указал в декларации продажу за рубли земельного участка на территории аннексированного Крыма по законодательству страны-оккупанта. Ни в декларации жены Сытника, ни в декларации самого директора НАБУ операции по отчуждению недвижимости и получении средств от ее продажи отражены не были, налоги в Украине также не были оплачены.