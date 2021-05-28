У зоопарку Фрації народилося друге жирафеня за рік [ Редактировать ]
Друге за рік жирафеня з'явилося на світ у зоопарку французького містечка Ла-Флеш. Імені маляті ще не дали, але стать визначили - це хлопчик.
Ще один жираф у звіринці народився цього січня. Попри різницю у віці, плямисті лошата ладнають між собою і бавляться разом. У зоопарку Ла-Флеш маленькі жирафи житимуть поки їм не виповниться рік. Потім їх переселять до інших звіринців, аби вони могли створити власну родину.
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