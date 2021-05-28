Друге за рік жирафеня з'явилося на світ у зоопарку французького містечка Ла-Флеш. Імені маляті ще не дали, але стать визначили - це хлопчик.

Ще один жираф у звіринці народився цього січня. Попри різницю у віці, плямисті лошата ладнають між собою і бавляться разом. У зоопарку Ла-Флеш маленькі жирафи житимуть поки їм не виповниться рік. Потім їх переселять до інших звіринців, аби вони могли створити власну родину.