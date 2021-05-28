Мир и решение социальных вопросов должны быть в приоритете у власти. Не борьба с оппозицией, не введение военно-гражданских администраций, а работа по достижению мира на Донбассе и социальной защите людей. Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Первое - это мир на Донбассе. Это проблема номер один, без решения которой страна не сможет двигаться дальше. Второе - это приведение в порядок тарифов, чтобы люди могли спокойно платить за коммунальные услуги, а не трястись, открывая коммунальные платежки, и не унижались в очередях за субсидиями", - сказал политик.

Также, по словам народного депутата, прожиточный минимум и минимальная пенсия должны быть справедливыми и достаточными.

"Сегодня фактический прожиточный минимум в Украине составляет 4259 гривен, а минимальная пенсия – 1769 гривен, то есть почти в два раза меньше. Нельзя выжить на 2000 гривен. Пенсионеры реально голодают. Это настоящий позор для страны. За год у нас поднялись цены на сахар на 60%, на яйца на 90%, подорожали хлеб, масло, молоко – это продукты, которые покупают каждый день. Люди просто не выдерживают гонки за ценами", – подчеркнул Юрий Бойко.

"Оппозиционная платформа зарегистрировала пакет "пенсионных" законопроектов, направленных на справедливое увеличение пенсий, исправление ошибок, допущенных в ходе пенсионной реформы.

"Мы зарегистрировали необходимые для защиты людей законопроекты и требуем, чтобы установленный прожиточный минимум был не ниже фактического, как и размер минимальной пенсии. Хватит унижать жалкими подачками пенсионеров, которые проработали всю жизнь на благо страны. Нужно обеспечить людям тот уровень пенсий, которого они заслуживают", – резюмировал Сопредседатель ОП-ЗЖ.