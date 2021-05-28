В Дании запустили цифровой COVID-паспорт [ Редактировать ]
В пятницу, 28 мая, в Дании запустили цифрового паспорта вакцинации. Об этом сообщает телеканал TV2.
Он также будет действовать на территории ЕС с 1 июля. Цифровой паспорт действует как для поездок внутри Дании, так и для путешествий по ЕС.
По словам министра здравоохранения Дании Магнус Хеунике, приложение не содержит личные медицинские данные жителей страны.
То, что мы получаем сейчас, - это приложение, которое упрощает процесс проверки как для нас, граждан, так и для тех, кто должен ее проводить.
В свою очередь министр финансов Дании Николай Ваммен подчеркнул, что в стране уже вакцинировались около 20% жителей.
Паспорт символизирует то, как далеко мы продвинулись в Дании. По последним данным, 20% из нас прошли полную вакцинацию.
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Кроме того, министры туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам сегодняшней встречи в формате видеоконференции поддержат введение паспортов вакцинации от COVID.в документе пандемию назвали возможностью сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор.
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