В пятницу, 28 мая, в Дании запустили цифрового паспорта вакцинации. Об этом сообщает телеканал TV2.

Он также будет действовать на территории ЕС с 1 июля. Цифровой паспорт действует как для поездок внутри Дании, так и для путешествий по ЕС.

По словам министра здравоохранения Дании Магнус Хеунике, приложение не содержит личные медицинские данные жителей страны.

То, что мы получаем сейчас, - это приложение, которое упрощает процесс проверки как для нас, граждан, так и для тех, кто должен ее проводить.

В свою очередь министр финансов Дании Николай Ваммен подчеркнул, что в стране уже вакцинировались около 20% жителей.

Паспорт символизирует то, как далеко мы продвинулись в Дании. По последним данным, 20% из нас прошли полную вакцинацию.

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Кроме того, министры туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам сегодняшней встречи в формате видеоконференции поддержат введение паспортов вакцинации от COVID.в документе пандемию назвали возможностью сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор.

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