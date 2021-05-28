В пятницу, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером, прибывшим в Украину с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

В ходе встречи стало понятно, что Словакия неизменно поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает аннексию Крыма, подчеркнул Хегер.

Наша позиция по аннексии Крыма очень важна - это нарушение международного законодательства со стороны России.

В свою очередь Зеленский рассказал собеседнику о текущей ситуации на востоке Украины.

Спасибо от имени украинского народа президенту Чапутовой, вам, вашей стране, вашему народу за устойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за неизменную позицию относительно санкционной политики из-за российской агрессии на востоке нашей страны и незаконной аннексии Крыма.

Он также поблагодарил словацкое правительство за недавнюю ратификацию соглашения, позволяющего восстановить полноценную работу Международного аэропорта Ужгород.

Стороны обменялись мнениями относительно путей активизации украинского-словацкого торгово-экономического и секторального сотрудничества. Они констатировали стратегическую роль сотрудничества в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также согласились, что СП-2 является политическим проектом, который подрывает энергетическую солидарность между странами Европы.

Ранее Зеленский поручил определить сроки выплат за карантин, больничных и декретных.