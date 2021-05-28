ГФС не имеет никаких претензий к Кличко [ Редактировать ]
Государственная фискальная служба (ГФС) не имеет никаких претензий к мэру Киева Виталию Кличко.
Об этом сообщил глава ГФС Вадим Мельник, отвечая на вопрос Українських Новин.
"Что касается Кличко, никаких претензий по уголовным производствам к мэру Киева на сегодня нет. Если действительно они будут установлены, то это будет происходить в открытом режиме, обсуждаться и исследоваться в рамках следственных действий. Возможно, это какие-то организационные вопросы или действия как руководителя, но это будет в дальнейшем. Но на данный момент никаких претензий нет", - сказал Мельник.
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