Россия и Пакистан построят газопровод [ Редактировать ]
В пятницу, 28 мая, в Министерстве энергетики России заявил о том, что Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода "Пакистанский поток". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил:
Его подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии.
Протяженность газопровода составит 1,1 тыс. км, пропускная способность - до 12,4 млрд куб. м в год. Газопровод должен связать терминалы по приему сжиженного газа в городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере.
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