Зарплата украинцев выросла почти на 20% - Госстат [ Редактировать ]
В апреле 2021 года в Украине выросла реальная заработная плата. Показатель "взлетел" на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2021 г. составила 13 543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 000 грн). По сравнению с мартом размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 0,5%, а за последние 12 месяцев (по отношению к апрелю 2020 г.) увеличился на 29,8%.
В феврале средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 12 549 грн, в январе - 12 337 грн, а в декабре 2020 года - 14 179 грн.
Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле текущего года к апрелю-2020 наблюдался в:
- Тернопольской (на 48,6%),
- Черновицкой (на 43,2%),
- Ивано-Франковской (на 40,7%),
- Волынской (на 38,9%),
- Львовской (на 34,9%),
- Харьковской (на 34,2%),
- Закарпатской (на 33,8%),
- Ривненской (на 33%),
- Хмельницкой (на 32,8%),
- Житомирской (на 30,2%) областях,
- Киеве (на 33,7%).
Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 20 422 грн, самый низкий в Херсонской области - 10 647 грн.
В апреле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере:
- временного размещения и организации питания на 99,4%,
- здравоохранении - на 66,8%,
- в сфере операций с недвижимостью - на 52,5%,
- информации и телекоммуникаций - на 48%,
- профессиональной, научной и технической деятельности - на 47,8%,
- в сфере искусства, спорта и развлечений - на 38%,
- в строительстве - на 32,9%,
- образовании - на 30,7%,
- промышленности - на 26,8%,
- на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы - на 22,9%,
- в сельском и лесном хозяйстве - на 22,8%,
- в сфере оптовой и розничной торговли - на 22,1%.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют масштабные сокращения среди госслужащих.
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