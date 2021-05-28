В апреле 2021 года в Украине выросла реальная заработная плата. Показатель "взлетел" на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в апреле 2021 г. составила 13 543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 000 грн). По сравнению с мартом размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 0,5%, а за последние 12 месяцев (по отношению к апрелю 2020 г.) увеличился на 29,8%.

В феврале средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 12 549 грн, в январе - 12 337 грн, а в декабре 2020 года - 14 179 грн.

Наибольший рост средней заработной платы штатных работников в апреле текущего года к апрелю-2020 наблюдался в:

Тернопольской (на 48,6%),

Черновицкой (на 43,2%),

Ивано-Франковской (на 40,7%),

Волынской (на 38,9%),

Львовской (на 34,9%),

Харьковской (на 34,2%),

Закарпатской (на 33,8%),

Ривненской (на 33%),

Хмельницкой (на 32,8%),

Житомирской (на 30,2%) областях,

Киеве (на 33,7%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 20 422 грн, самый низкий в Херсонской области - 10 647 грн.

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В апреле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере:

временного размещения и организации питания на 99,4%,

здравоохранении - на 66,8%,

в сфере операций с недвижимостью - на 52,5%,

информации и телекоммуникаций - на 48%,

профессиональной, научной и технической деятельности - на 47,8%,

в сфере искусства, спорта и развлечений - на 38%,

в строительстве - на 32,9%,

образовании - на 30,7%,

промышленности - на 26,8%,

на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы - на 22,9%,

в сельском и лесном хозяйстве - на 22,8%,

в сфере оптовой и розничной торговли - на 22,1%.

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