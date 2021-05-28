"Україна має поважати Білорусь": Скорик звернувся до жителів країни [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері, 28 травня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик призвав українців поважати Білорусь.
Дві ключові тези. Перше - Україна має поважати республіку Білорусь, має відноситись до неї, як до незалежної держави, нашого сусіда, не втручатися в їх справи, бути вдячної Лукашенко за ті справи, які він зробив щодо Білорусі.
"Україна має виходити з тих прагматичних інтересів щодо своєї економіки. Ми маємо говорити саме про економіку, про робочі місця, про торгівлю, про те, скільки буде коштувати бензин, скільки за нього будуть платити наші споживачі, а не прикривати це міфічними позитивними гаслами, які, насправді, нічого доброго для України не несуть", - додав він.
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