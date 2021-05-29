В Киеве двое мужчин подрались из-за собак. Инцидент произошел на территории ЖК "Комфорт Таун". Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

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"Два взрослых мужика подрались из-за собак. Событие произошло на территории ЖК "Комфорт Таун".

Нужна пояснительная бригада - кто прав? кто виноват?" - говорится в сообщении.

На видео видно, что один мужчина выгуливал собаку на поводке, а второй - без. Драка завязалась в тот момент, когда одна собака подбежала к другой, а хозяин второго животного пнул ее ногой.

Ранее мы писали о том, что под Одессой мужчина зверски избил собаку и тут же был наказан. Полиции пришлось завести сразу два уголовных дела - о жестоком обращении с животным и нанесении телесных повреждений человеку.

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